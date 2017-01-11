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Отраслевые новости: Энергетика

Станции АО "ДВЭУК" увеличили производство тепло- и электроэнергии за 2016 год

Станции АО ДВЭУК увеличили производство тепло- и электроэнергии за 2016 год

17 января 2017, 14:53
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

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С января по декабрь 2016 года мини-ТЭЦ АО «ДВЭУК» на о. Русский во Владивостоке выработали 90,999 млн кВт⋅ч электроэнергии и отпустили 164,467 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с 2015 годом производство электроэнергии увеличено на 20,4%, теплоэнергии – на 15,6%.

По итогам 2016 года удельный расход условного топлива (УРУТ) на производство электроэнергии снижен на 24,3% и составил 206 г/кВт⋅ч. УРУТ на отпуск тепловой энергии снижен на 2,4% и составил 191,1 кг/Гкал.

Выработка тепло- и электроэнергии осуществляется мини-ТЭЦ «Центральная» (установленная электрическая мощность 33 МВт, тепловая – 123,3 Гкал/час) и мини-ТЭЦ «Океанариум» (13,2 МВт и 29,54 Гкал/час соответственно).

Станции обеспечивают энергоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета, Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», а также объектов социальной и коммунальной инфраструктуры островной территории.

Источники генерации являются частью энергетического кластера, созданного АО «ДВЭУК» в рамках подготовки г. Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Всего на о. Русский построены три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.

Компания: АО "ДВЭУК"
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