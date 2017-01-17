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Отраслевые новости: Энергетика

Устаревшие энергосети в деревне Сивково Одинцовского района восстановят за муниципальный счет

Устаревшие энергосети в деревне Сивково Одинцовского района восстановят за муниципальный счет

17 января 2017, 16:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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Новые опоры линий электропередачи планируют установить в деревне Сивково Одинцовского района в течение двух недель, сообщила пресс-служба районной администрации во вторник.

"Новые опоры будут установлены в деревне Сивково в течение двух ближайших недель. Провести комплексную ревизию и модернизацию электросетей Сивково планируется примерно за месяц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после расформирования военной части в деревне Бутынь электросетевое хозяйство Сивково практически не обслуживалось и пришло в негодность - жители жалуются на постоянные отключения электричества.

"Сейчас жители Сивково потребляют больше энергии, чем эти сети могут через себя пропустить. Службы поселения и района готовы приступать к модернизации, поскольку "Оборонэнерго", как и другие сетевые компании, которые находятся вблизи населенного пункта, не планируют вкладывать деньги в реконструкцию не принадлежащих им сетей", - пояснил глава района Андрей Иванов, передает Интерфакс.

Чиновник отметил, что ремонт устаревших сетей будет проведен за счет муниципальных средств, затем они будут переданы в сетевую организацию, что позволит увеличить их мощности.

По данным пресс-службы, в феврале также будет восстановлено транспортное сообщение Сивково с Голицыно, а чтобы дети из деревни могли ходить в голицынскую школу, будет организован муниципальный школьный автобус.

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