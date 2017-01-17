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Отраслевые новости: Энергетика

В 2017 году на выполнение ремонтной и инвестиционной программ теплоэнергетики потратят около миллиарда рублей

В 2017 году на выполнение ремонтной и инвестиционной программ теплоэнергетики потратят около миллиарда рублей

17 января 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В наступившем году на генерирующих объектах Оренбургского филиала «Т Плюс» (Сакмарской ТЭЦ, Каргалинской ТЭЦ, Орской ТЭЦ-1) будет произведено 6 капитальных и средних ремонтов. В числе основных мероприятий - ремонт цилиндра турбоагрегата Орской ТЭЦ-1, замена выходного коллектора котлоагрегата Сакмарской ТЭЦ и участка трубопровода Каргалинской ТЭЦ. В ходе работ над оборудованием Оренбургских тепловых сетей будут произведены ремонты 7 котлов, 45 насосов, 6 водоподогревателей, перекладка почти двух километров магистральных теплотрасс Оренбурга и Медногорска, а также порядка 16 участков квартальных теплотрасс.

В рамках инвестиционной программы запланирована модернизация общестанционного оборудования и теплотрассы на промышленной площадке Орской ТЭЦ-1. Обновление паропровода и турбоагрегата № 5  Каргалинской ТЭЦ. Техническое перевооружение бойлерных установок и щита постоянного тока на Сакмарской ТЭЦ. А также установление оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики на Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ.

С целью сокращения сроков летних отключений во время ремонтных работ (в рамках федеральной программы «ГВС 2.0.») в 2017 году будет завершено строительство резервного участка тепловой сети от ЦТП № 89 до ЦТП № 90.

Данные мероприятия позволят максимально усовершенствовать работу теплового оборудования.

«Несмотря на сложное экономическое положение в стране, мы стремимся обеспечить исполнение ремонтной программы на высоком уровне, - отмечает главный инженер Оренбургского филиала «Т Плюс» Валерий Великороднов. –  Мы приложим все усилия, чтобы работать наиболее эффективно и обеспечивать качественное электро- и теплоснабжение своих потребителей».

Компания: ПАО "Т Плюс"
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