В Липецкэнерго определили лучших водителей

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17 января 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Победителем первых соревнований профессионального мастерства водителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» стала команда Тербунского РЭС, второе место досталось представителям Задонского РЭС, бронзу получили представители Становлянского РЭС.
Состязания состояли из 6 этапов, которые включали в себя проверку знания теоретического блока, оценку практических навыков вождения, а также навыков оказания первой медицинской помощи.
В теоретическом блоке участники продемонстрировали знания правил дорожного движения и прошли тестирование на базе программного комплекса для автоматизированного обучения и аттестации сотрудников «АСОП – эксперт». Практические навыки вождения команды показывали как на легковом, так и на грузовом транспорте. Итоговым испытанием для конкурсантов стала замена автомобильного колеса, где главным критерием было соблюдение технических норм и правил охраны труда.
«Такого рода соревнования проходили в нашем филиале впервые, поэтому для каждого участника это была хорошая возможность продемонстрировать свои навыки, а также поделиться опытом с коллегами. На протяжении всех этапов соревнований в рядах команд присутствовал дух соперничества и воля к победе. Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что профессионализм наших водителей находится на достаточно высоком уровне, ведь все участники показали достойные результаты», - прокомментировал заместитель главного инженера-начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Максим Яшин.