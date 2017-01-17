В Севастополе в 2017 году начнутся работы по 72 объектам ФЦП

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17 января 2017, 17:40
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Проектирование и строительно-монтажные работы в 2017 году будут вестись в городе-герое Севастополе сразу по 72 объектам федеральной целевой программы (ФЦП) на общую сумму 12 миллиардов рублей, заявил журналистам глава АНО "Дирекция по управлению ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года" Андрей Никитченко.
"Будут вестись работы по 72 объектам на общую сумму 12 миллиардов рублей. Вестись будут как проектные, так и строительно-монтажные работы", — сказал Никитченко, передает РИА Новости.
На 2017 год запланировано введение в строй 33 объектов программы в Севастополе, среди них газораспределительные станции, газопровод высокого давления, шесть водопроводов, теплотрассы, котельные, одна школа, три детских сада, две дамбы. Самыми дорогостоящими объектами на данный момент являются проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные" (7,68 миллиарда рублей) и седьмой (севастопольский) участок трассы "Таврида" (изначально заложено 5,084 миллиарда рублей), отметил Никитченко.
При этом стоимость проектирования и строительства 13-километрового участка "Тавриды" в Севастополе может вырасти, по предварительным оценкам проектировщика, до 15 миллиардов рублей, что связано со сложной геологией и ландшафтом региона и стоимостью строительных материалов, сообщил глава АНО.
Общий объем финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя в конце ноября постановлением правительства РФ увеличен до 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей (увеличение на 58,9 миллиарда рублей), внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей.
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