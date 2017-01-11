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В филиале "Тулэнерго" проводят работу с недобросовестными плательщиками за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам

В филиале Тулэнерго проводят работу с недобросовестными плательщиками за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам

17 января 2017, 14:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает реализацию претензионно-исковых мероприятий в отношении юридических лиц, заключивших  прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии и ненадлежащим образом их исполняющих.

Напомним, что в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года филиалом «Тулэнерго» были заключены прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии с рядом юридических лиц. С момента заключения договоров эти организации накопили значительные суммы дебиторской задолженности.

Так, в настоящее время просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 112,91 млн. рублей. Среди неплательщиков - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - 37,02 млн. рублей; ООО «Узловские коммунальные системы» - 21,0 млн. рублей; ООО «Узловский водоканал» - 16,62 млн. рублей; ООО «Эко-Ресурс» - 1,28 млн. рублей; МУП «Черньтеплосервис» - 4,0 млн. рублей; ООО «Теплоэнергетик» - 21,57 млн. рублей; ООО «РГК-Тула» - 6,44 млн. рублей.

Кроме того, у энергетиков вызывает обеспокоенность ситуация с АО «Киреевский завод легких металлоконструкций». Задолженность данного потребителя составляет 5,0 млн. рублей (за сентябрь-ноябрь 2016 г.).

Всем контрагентам, имеющим дебиторскую задолженность, направлены соответствующие предарбитражные предупреждения, после чего взыскание задолженности будет проводиться в судебном порядке.

Филиал «Тулэнерго» в очередной раз обращается ко всем потребителям, имеющим задолженность за услуги по передаче электроэнергии, с требованием в кратчайшие сроки погасить долги.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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