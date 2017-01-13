Василий Осьмаков обсудил на Гайдаровском форуме вопросы инновационного развития крупных компаний

На проходящем в эти дни в Москве Гайдаровском форуме состоялась презентация Национального доклада об инновациях в России – 2016. Участие в его обсуждении принял заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.



Участники дискуссии, среди которых были представители федеральных министерств, институтов развития, консалтинговых компаний, аналитических центров и отечественных предприятий, обсудили существующие в России барьеры для инновационного развития и необходимые меры, способствующие активному вовлечению бизнеса в инновационный процесс.



Согласно представленному на Гайдаровском форуме новому Национальному докладу об инновациях, ключевую роль в инновационном развитии должен играть крупный бизнес. Инновационная среда в России в последнее время заметно улучшилась, однако заметного роста инновационной активности пока не наблюдается. Выработка эффективных мер и стимулов, которые будут способствовать приближению России к странам-лидерам технологического развития – одна из важнейших на сегодня задач.



«Анализируя инновационную ситуацию в стране, нужно аккуратно подходить к методологии. При оценке, к примеру, доли отечественных легковых автомобилей необходимо принимать во внимание тот факт, что российский авторынок уже фактически глобализирован. Основной сейчас вызов в этой сфере – наращивание добавленной стоимости и доли отечественных комплектаторов. Уровень локализации растет, а наши участники рынка постоянно развиваются, приближаясь к мировым стандартам и требованиям. Это как раз отражает рост инновационной и технологической зрелости страны», – отметил Василий Осьмаков.



Он обратил внимание на то, что процессы создания и консолидации крупных российских холдингов были запущены всего лишь 10 лет назад. Окончательная трансформация еще не завершена, а внедрение программ инновационного развития и стимулирования инноваций в корпорациях происходят параллельно с их корпоративным созреванием.



«Вполне логично, что сейчас, перейдя уже на новый этап развития, они начинают думать про корпоративные венчурные фонды, заниматься инновациями, мыслить длинными временными горизонтами. Самое главное в работе с госкомпаниями – это изменение системы мотивации менеджмента, которое включает в себя не столько внедрение инновационных КПЭ, сколько политику ценообразования на конечном рынке, эффективность методов корпоративного управления», – подчеркнул замглавы Минпромторга.



Василий Осьмаков отдельно отметил положительное влияние санкций и политики импортозамещения на инновационное развитие российской промышленности. К примеру, нефтегазовые компании стали активнее инвестировать в отечественные машиностроительные заводы, вести новые разработки в России и локализовывать здесь производство.



«В то же время импортозамещение – это только первый шаг к переходу на эспортоориентированное направление нашей промышленности. Именно под эту задачу Минпромторг «затачивает» государственные меры поддержки отечественных предприятий – от создания Фонда развития промышленности до запуска приоритетного проекта по международной кооперации и экспорту», – резюмировал Василий Осьмаков.