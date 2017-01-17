Владимир Путин утвердил основы политики регионального развития

Президент утвердил основы государственной политики регионального развития до 2025 года. Документ предусматривает, что госпрограммы и инвестпрограммы госкомпаний нужно будет увязывать с федеральными документами стратегического планирования, а для губернаторов, не добившихся целевых показателей, могут установить финансовую ответственность. Также в указе говорится, что в РФ могут измениться границы федеральных округов — для выполнения будущих программ территориального развития.

Президент утвердил своим указом основы государственной политики регионального развития до 2025 года. В тексте говорится, что он заменит собой аналогичный документ 1996 года, а правительство должно будет ежегодно отчитываться перед президентом о его выполнении.

Как говорится в указе, до 2025 года надо будет определить программы территориального развития макрорегионов в границах федеральных округов, причем при необходимости эти границы можно будет поменять. Отметим, в Белом доме уже «передвигали» субъекты, включив байкальские регионы (Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край) в госпрограмму развития Дальнего Востока.



В президентском указе говорится, что могут измениться механизмы финансирования региональных бюджетов, сейчас зачастую дефицитных. По данным Счетной палаты, суммарный дефицит бюджетов 58 регионов по итогам 2016 года составил 219 млрд руб., а объем долга субъектов перед федерацией — 57 млрд руб. (годом ранее он составлял 157 млрд руб.) В конце декабря Дмитрий Медведев сообщал, что господдержку регионов в следующем году планируется увеличить на 9% — приблизительно до 1,6 трлн руб. По данным Минфина, пик поддержки придется именно на 2017 год — с 2018 года ожидается постепенное сокращение межбюджетных трансфертов.



«В качестве одного из важнейших условий предоставления межбюджетных трансфертов», говорится в указе, следует предусматривать проведение единой госполитики, согласующейся с федеральными стратегическими документами. Неэффективных губернаторов смогут наказывать финансово — за то, что они не достигли конкретных результатов в экономическом развитии. Для эффективных управленцев предусмотрят бонус — возможность зачислять в региональный бюджет налоговые доходы, полученные усилиями местной власти «по наращиванию экономического потенциала», которые должны в общем случае зачисляться в федеральный бюджет. Самые эффективные субъекты смогут претендовать на гранты из федерального бюджета.



Среди будущих задач Белого дома, перечисленных в указе,— анализ экономической специализации регионов и их особенностей: от этого будут зависеть принимаемые правительством меры поддержки. Так, для бедных и густонаселенных регионов понадобится «снятие инфраструктурных ограничений» для опережающего развития, а на «важных в геополитическом отношении территориях», у которых нет «перспектив динамичного экономического развития», нужно будет удерживать население с помощью «благоприятных социальных условий», говорится в документе.



В целом новый документ увязывает между собой планирование различного уровня. В нем говорится, что госпрограммы по отдельным отраслям экономики, инвестпрограммы госкомпаний и госкорпораций нужно будет согласовывать с федеральными документами стратегического планирования. Напомним, в качестве таких документов в 2006–2011 годах действовали национальные проекты, а после 2012 года — майские указы Владимира Путина. Стратегию социально-экономического развития до 2035 года сейчас готовят в Центре стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина.



Источник: Коммерсант.