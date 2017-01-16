17 российских колледжей и техникумов получили статус специализированных центров компетенций

ПУЭ 6-е и 7-е издания
17 января 2017, 16:42
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
В 2016 году статус специализированных центров компетенций получили 17 российских средних профессиональных образовательных организаций. После заочной и выездной проверок экспертная комиссия WorldSkills Russia одобрила заявки на аккредитацию 9 колледжей, 7 техникумов и 1 университета из 17 регионов России. Специализированные центры компетенций (СЦК) – это центры развития профессий и профессиональных сообществ на территории региона. СЦК осуществляют свою деятельность с целью обеспечения разработки конкурсной и технической документации для конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к соревнованиям чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Аккредитованные колледжи и техникумы подтвердили соответствие критериям статуса специализированных центров компетенций по результатам выездной проверки: экспертами было учтено наличие качественного профессионального оборудования, квалифицированных кадров и положительные результаты учащихся профессиональных образовательных организаций в чемпионатах WorldSkills Russia.
17 профессиональных образовательных организаций подтвердили статус СЦК по 15 компетенциям: электронике, веб-дизайну, холодильной технике и кондиционированию, кирпичной кладке, ресторанному сервису, мехатронике, столярному делу, преподаванию в младших классах, технологиям моды, электромонтажным работам, кондитерскому делу, поварскому делу, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, сварочным технологиям и кузовному ремонту. Специализированные центры компетенций, успешно прошедшие процедуру аккредитации, смогут выступать местами подготовки и проведения региональных чемпионатов, центрами проведения тренировок национальной сборной и отраслевых чемпионатов.
Поддержка развития специализированных центров компетенций происходит в рамках проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а его куратором выступает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.
01.04.2016 г. В WorldSkills включились ведущие инженерные вузы России
30.10.2014 г. WorldSkills Hi Tech стартовал в Екатеринбурге