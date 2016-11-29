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Отраслевые новости: Энергетика

20 объектов КГУП "Примтеплоэнерго" будут отключены от электроснабжения за долги размере свыше 500 миллионов рублей

20 объектов КГУП Примтеплоэнерго будут отключены от электроснабжения за долги размере свыше 500 миллионов рублей

18 января 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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За долг в 503,2 миллиона рублей ПАО «ДЭК»  ограничит подачу электроэнергии на 20 административно-хозяйственных и вспомогательных объектов теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго».  Уже 23 января будут отключены административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, обслуживаемые Партизанским, Артемовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника. Ограничения не коснутся жилых домов и социально значимых объектов.

«Проводимые на всех уровнях переговоры, включая руководство Приморского края и краевого предприятия, в прошлом году не привели к решению проблемы. «Примтеплоэнерго» не выполняло  графики, представленные в течение 2016г. Поэтому мы вынуждены вновь применять ограничительные санкции. Продолжает развиваться критическая ситуация, в которой ПАО «ДЭК» вынуждено кредитовать крупнейшего поставщика теплоэнергетических ресурсов Приморского края на весь объем его электропотребления и фактически нести бремя содержания недобросовестного потребителя », – отмечает Сергей Хитун, заместитель генерального директора  по сбыту ПАО «ДЭК».

На сегодняшний день краевое предприятие «Примтеплоэнерго» является крупнейшим должником в Приморском крае. Долги накоплены еще в отопительном сезоне 2015 – 2016 гг.  График на 2017 г., предоставленный теплоснабжающей организацией, не позволяет выйти на полное погашение задолженности  и оплату текущего электропотребления. Ситуация с расчётами за поставленную электрическую энергию, по оценкам энергетиков является критической.

ПАО «ДЭК» неоднократно обращалось в Администрацию Приморского края с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с долгами подведомственной организации. Вместе с тем должной реакции со стороны краевых властей по урегулированию проблемной ситуации не последовало. В свою очередь ограничительные санкции могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей части Приморья.

ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь  гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией и теплом всех потребителей. Неплатежи крупных абонентов ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии, которые сталкиваются с дефицитом средств для закупки топлива и выполнения ремонтной программы. В результате увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций, способных привести к нарушению энергоснабжения всех потребителей, в том числе населения и социально значимых объектов.

Компания: ПАО "ДЭК"

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