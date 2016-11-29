20 объектов КГУП "Примтеплоэнерго" будут отключены от электроснабжения за долги размере свыше 500 миллионов рублей

За долг в 503,2 миллиона рублей ПАО «ДЭК» ограничит подачу электроэнергии на 20 административно-хозяйственных и вспомогательных объектов теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго». Уже 23 января будут отключены административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, обслуживаемые Партизанским, Артемовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника. Ограничения не коснутся жилых домов и социально значимых объектов.



«Проводимые на всех уровнях переговоры, включая руководство Приморского края и краевого предприятия, в прошлом году не привели к решению проблемы. «Примтеплоэнерго» не выполняло графики, представленные в течение 2016г. Поэтому мы вынуждены вновь применять ограничительные санкции. Продолжает развиваться критическая ситуация, в которой ПАО «ДЭК» вынуждено кредитовать крупнейшего поставщика теплоэнергетических ресурсов Приморского края на весь объем его электропотребления и фактически нести бремя содержания недобросовестного потребителя », – отмечает Сергей Хитун, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК».



На сегодняшний день краевое предприятие «Примтеплоэнерго» является крупнейшим должником в Приморском крае. Долги накоплены еще в отопительном сезоне 2015 – 2016 гг. График на 2017 г., предоставленный теплоснабжающей организацией, не позволяет выйти на полное погашение задолженности и оплату текущего электропотребления. Ситуация с расчётами за поставленную электрическую энергию, по оценкам энергетиков является критической.



ПАО «ДЭК» неоднократно обращалось в Администрацию Приморского края с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с долгами подведомственной организации. Вместе с тем должной реакции со стороны краевых властей по урегулированию проблемной ситуации не последовало. В свою очередь ограничительные санкции могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей части Приморья.



ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией и теплом всех потребителей. Неплатежи крупных абонентов ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии, которые сталкиваются с дефицитом средств для закупки топлива и выполнения ремонтной программы. В результате увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций, способных привести к нарушению энергоснабжения всех потребителей, в том числе населения и социально значимых объектов.