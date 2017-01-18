ПУЭ 6-е и 7-е издания
18 января 2017, 13:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Молдова Игоря Додона.
В ходе переговоров лидеры государств обсудили весь комплекс двусторонних отношений, а также определили ориентиры и задачи для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества.
«Ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является энергетика. Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа. 100 процентов потребности Молдавии в природном газе обеспечиваются Россией», - отметил Владимир Путин.
По итогам переговоров президенты поручили экспертам подготовить предложения по развитию взаимодействия двух стран в этом направлении.