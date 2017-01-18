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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Молдова Игоря Додона

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Молдова Игоря Додона

18 января 2017, 13:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Молдова Игоря Додона.

В ходе переговоров лидеры государств обсудили весь комплекс двусторонних отношений, а также определили ориентиры и задачи для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества.

«Ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является энергетика. Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа. 100 процентов потребности Молдавии в природном газе обеспечиваются Россией», - отметил Владимир Путин.

По итогам переговоров президенты поручили экспертам подготовить предложения по развитию взаимодействия двух стран в этом направлении.

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