Более 22 тысяч детей и подростков приняли участие в уроках по электробезопасности МРСК Северо-Запада

Порядка 500 уроков по электробезопасности провели в 2016 году энергетики МРСК Северо-Запада в семи регионах СЗФО. О безопасном электричестве и правилах поведения вблизи энергообъектов узнали на занятиях дошколята, ученики школ и колледжей, воспитанники детских домах и коррекционных интернатов. Во время летних каникул уроки проходили на площадках спортивных и оздоровительных детских лагерей и санаториев. Всего в масштабной просветительской кампании МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») приняли участие более 22 тысяч детей и подростков, охват аудитории вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 40%.



По уже сложившейся традиции, летом вместе со специалистами занятия по профилактике электротравматизма проводили студенты стройотрядов, несущие трудовую вахту на объектах энергокомпании. Так в детском санатории «Лозым» в Республике Коми сотрудники МРСК Северо-Запада и будущие энергетики провели приключенческий квест. В игровой форме школьников познакомили с правилами безопасного обращения с электричеством, навыками оказания первой помощи, научили различать энергообъекты и проводящие ток материалы. Ребята попробовали себя в роли электромонтеров и спасателей.



Яркий и интересный для детей формат уроков по электробезопасности давно стал визитной карточкой энергетиков. Особенность программы – вовлеченность ребят в процесс обучения. Как отмечают в сетевой компании, цель уроков – не просто заучить постулаты электробезопасности, а помочь детям самим понять основные принципы и правила поведения. Для этого энергетики используют интерактивные задания и яркие наглядные пособия. На квестах по электробезопасности, верно выполнив все задания, ребята смогли воочию увидеть силу и красоту электрических разрядов катушки Тесла.



Для привлечения внимания молодежной аудитории к теме электробезопасности через модные тренды, специалисты МРСК Северо-Запада дополнили памятку #ЭлектробезопасноеСелфи правилами по прохождению игры Pokemon Go вблизи электросетевых объектов. Напомним, памятка о безопасных селфи впервые была издана компанией в 2015 году и завоевала награды отраслевых конкурсов и широкую популярность среди подростков.



К началу учебного года МРСК Северо-Запада выпустила книгу-сказку «Тайна синего пульта» - продолжение истории про отважного Тилли-Тукки, изданной в 2012 году. Сегодня книга распространяется во всех подшефных детских учебных заведениях. Более 1000 экземпляров книги энергетики передали школам, детским домам и интернатам в семи регионах СЗФО и в Санкт-Петербурге.



В рамках профилактической работы со взрослым населением энергетики провели тематические лекции и семинары. В Вологде специалисты организовали серию уроков по профилактике электротравматизма сторонних лиц для сотрудников ГУ МЧС и патрульно-постовой службы. Кроме того, за прошедший год энергетики распространили более 5 тысяч информационных плакатов для граждан, состоящих в группах риска: рыбаков, водителей большегрузных автомобилей, дачников и сельских жителей. Напомним, что все полезные материалы по профилактике электротравматизма размещены в свободном доступе на порталах МРСК Северо-Запада: «Подружись с электричеством» и «Электробезопасность: взрослым».



В 2017 году специалисты МРСК Северо-Запада продолжат проведение уроков для детей всех возрастных групп. По традиции энергетики приготовили для школьников полезные подарки с правилами безопасного обращения с электричеством: плакаты, расписания, закладки и тетради, для ребят будут организованы экскурсии на энергообъекты, тематические конкурсы.