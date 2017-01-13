Более 50 социально-значимых объектов в Ростовской области подключены к электрическим сетям МРСК Юга в 2016 г.

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18 января 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
51 социально-значимый объект (СЗО) в Ростовской области подключен к сети энергоснабжения или получил дополнительную мощность в 2016 году. Общая запрашиваемая мощность по исполненным договорам технологического присоединения составила 1633 кВт. Почти все СЗО расположены в сельской местности. Среди подключенных объектов фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, школы, сельские клубы.
Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сокращает количество обязательных визитов в офисы компании до трех. Другой полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по ТП. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам.