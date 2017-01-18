Доля ЛАЭС в обеспечении электроэнергией Петербурга и Ленобласти в 2016г составила 58%

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18 января 2017, 13:20
Рубрика: Энергетика
Метки: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Доля Ленинградской АЭС (филиал АО “Концерн Росэнергоатом”, Ленобласть) в региональном объеме выработки электроэнергии за 2016 год составила 46,53%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 57,98%.
По оперативным данным филиала ОАО “СО ЕЭС” “Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области” (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в регионе за 2016 год составило 45 млрд 083,2 млн кВт∙часов, что на 3,6% выше показателя за 2015 год. При этом Ленинградская АЭС за 2016 год отпустила в энергосистему 26 млрд 140,59 млн кВт∙часов электроэнергии, передает energo-news.ru.
Суммарная выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленобласти за 2016 год составила 60 млрд 800,1 млн кВт∙часов, что на 9,7% больше показателя за аналогичный период 2015 года. При этом Ленинградская АЭС за 2016 год выработала 28 млрд 292,86 млн кВт∙часов электроэнергии.
Отметим, что за декабрь 2016 года доля Ленинградской АЭС в суммарной генерации по Ленинградскому РДУ составила 47,9% (3 млрд 64,9 млн), доля в реальном объеме поставок потребителям – 63,2% (2 млрд 852,91 из 4 млрд 513,3 млн кВт∙часов).
В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 4060 МВт.