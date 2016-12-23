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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"ЕЭСК" снизила количество технологических нарушений в распределительном электросетевом комплексе Екатеринбурга

ЕЭСК снизила количество технологических нарушений в распределительном электросетевом комплексе Екатеринбурга

18 января 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК

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 По итогам 2016 года энергетики АО «ЕЭСК» добились значительного снижения уровня аварийности в электрических сетях столицы Урала. Так, в 2016 году число технологических нарушений в работе энергооборудования 6-110 кВ снизилось на 19% по сравнению с показателями 2015 года.

В абсолютных показателях с января по декабрь 2016 года было зафиксировано 379 технологических нарушений, в то время как за аналогичный период прошлого года – 468. Время восстановления электроснабжения потребителей также существенно сократилось: среднее время ликвидации технологических нарушений в Екатеринбурге силами АО «ЕЭСК» зафиксировано на уровне 42 мин (против 68 в 2015 году), а общая длительность отключений за год составила 287 часов, что на 31% меньше, чем по итогам 2015 года. Объём недоотпуска электроэнергии за время прекращения электроснабжения по причине технологических нарушений соответственно тоже стал меньше – на 34%.

Отметим, что из 379 аварийных отключений в электроустановках АО «ЕЭСК» за год 35 происходило по вине сторонних лиц. При этом помимо технологических нарушений на оборудовании АО «ЕЭСК» на внеплановое прекращение электроснабжения нередко влияют повреждения в сетях потребителей и внешнее воздействие, например, несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП. В целом в прошлом году в Екатеринбурге было зафиксировано 172 технологических нарушения в сетях иных собственников.

Для снижения уровня аварийности АО «ЕЭСК» активно реализует программу соответствующих мероприятий, в том числе замену, реконструкцию и ремонты изношенного оборудования. В 2016 году ремонтная кампания АО «ЕЭСК» была реализована на уровне 195 млн. рублей. В этом году на ремонтную  программу АО «ЕЭСК» планирует направить 205 млн рублей.

Компания: ОАО "ЕЭСК"
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