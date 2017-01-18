Электроснабжение потребителей Ингушетии восстановлено после аварии на потребительской подстанции

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18 января 2017, 12:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
В Республике Ингушетия около 8.00 мск в зоне ответственности филиала МРСК Северного Кавказа – «Ингушэнерго» сработала защита на воздушной линии 110 кВ «Плиево – Ищерская». Оказались обесточены две подстанции напряжением 110 и 35 кВ, питающие бытовых потребителей Сунженского района. Отключенная нагрузка составила порядка 4,5 МВт.
Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Ингушэнерго» с помощью переключений в 09.45 мск запитали по резервной линии всех ранее обесточенных потребителей.
Причиной нарушения электроснабжения, по оперативным данным, стало повреждение открытого распределительного устройства (ОРУ-110 кВ) на потребительской подстанции 110 кВ «Карабулак-2», не принадлежащей МРСК Северного Кавказа и не входящей в зону ее обслуживания.