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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электроснабжение потребителей Ингушетии восстановлено после аварии на потребительской подстанции

Электроснабжение потребителей Ингушетии восстановлено после аварии на потребительской подстанции

18 января 2017, 12:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В Республике Ингушетия около 8.00 мск в зоне ответственности филиала МРСК Северного Кавказа – «Ингушэнерго» сработала защита на воздушной линии 110 кВ «Плиево – Ищерская». Оказались обесточены две подстанции напряжением 110 и 35 кВ, питающие бытовых потребителей Сунженского района. Отключенная нагрузка составила порядка 4,5 МВт.

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Ингушэнерго» с помощью переключений в 09.45 мск запитали по резервной линии всех ранее обесточенных потребителей.

Причиной нарушения электроснабжения, по оперативным данным, стало повреждение открытого распределительного устройства (ОРУ-110 кВ) на потребительской подстанции 110 кВ «Карабулак-2», не принадлежащей МРСК Северного Кавказа и не входящей в зону ее обслуживания.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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