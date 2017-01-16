Энергетики "Оренбургэнерго" плавят гололед на линиях электропередачи

Высокая влажность воздуха, туман и низкие температуры в Оренбургской области привели к образованию гололеда на линиях электропередачи во всех четырех энергорайонах филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго».



За две недели нового года из-за таких погодных условий гололед и иней на проводах наблюдались в Переволоцком, Шарлыкском, Александровском, Саракташском, Акбулакском, Тюльганском, Ташлинском, Новосергиевском, Сорочинском, Тоцком, Бузулукском, Абдулинском, Матвеевском, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Домбаровском, Медногорском, Светлинском и Яснинском районах электрических сетей. Местами толщина наледи достигала 6 сантиметров в диаметре. Сотрудники районов электросетей отмечают и различный характер отложений: от инея до кругового льда.



Чтобы не допустить пляски и обрывов проводов под тяжестью льда, энергетики проводили плавки гололеда.



- Технология проведения плавок сложная и трудоемкая. Диспетчером РЭС оценивается характер гололеда, выполняются расчеты. Затем бригады РЭС выезжают на энергообъекты и собирают схемы плавки гололеда, - рассказал Сергей Константинов, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению «Оренбургэнерго». - На это, как правило, уходит от получаса до 2 часов. Затем подается электрический ток, провода нагреваются, и лед подтаивает и отпадает.



- К сожалению, не везде получается плавить лед без отключения электроэнергии. Надеемся, что жители области с понимаем отнесутся к этой ситуации. Ведь если не удалять лед, провод может оборваться, а при самом худшем раскладе может сломаться опора. Тогда на ремонт и восстановление электроснабжения потребуется гораздо больше времени, вплоть до нескольких суток, - отметил Сергей Константинов.



На линиях электропередачи, где схемы плавок гололедного осадка не предусмотрены, его обивают вручную. Электромонтер поднимается на подъемнике и шестом сбивает лед с каждого провода. На время работы приходится также отключать электричество.

- За две недели 2017 года по области мы провели более 200 плавок на линиях электропередачи напряжением от 10 до 110 киловольт. На обивку мы выходили 31 раз. Четко, без задержек сработали сотрудники оперативно-диспетчерских служб во всех районах электросетей. Это результат тренировок, которые проводились во время подготовки к осенне-зимнему периоду – заключил Сергей Константинов, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».