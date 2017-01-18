Энергетики Северной Осетии в 2016 году пресекли более 700 фактов незаконного пользования электроэнергией

На протяжении всего 2016 года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в рамках акции «За честный киловатт» боролись с незаконным потреблением электроэнергии. С этой целью в каждом районе электрических сетей созданы специальные бригады, состоящие из сотрудников сетевой и сбытовой компаний. Они периодически привлекали к рейдовой работе представителей правоохранительных органов и средств массовой информации. Таким образом, на территории всей республики энергетики провели около 460 рейдовых проверок.



В первую очередь выявлялось несанкционированное подключение к сетям, вмешательство в работу приборов учета, а также самовольные подключения после ограничения подачи электроэнергии за накопленные долги.



По итогам таких рейдов сотрудниками энергокомпании составлено 713 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в общем объеме 7,35 млн кВт.ч на сумму более 18 млн рублей. Похищенный объем ресурса сопоставим с двухнедельным потреблением электроэнергии, к примеру, Ардонского района с численностью населения более 30 тысяч человек. Благодаря массовым проверкам компания смогла выявить и пресечь на 2 млн киловатт-часов больше используемого незаконно энергоресурса, чем в 2015 году.



Больше всего недобросовестных потребителей оказалось во Владикавказе, где специалисты городских электрических сетей пресекли 305 нарушений на общую сумму более 15,8 млн рублей. Незаконные подключения использовали 159 юридических лиц и 146 владельцев собственных домовладений.



К примеру, строительный кооператив, расположенный в столице республики, подключив кабель мимо прибора учета, продолжительное время пользовался электроэнергией. По расчетам специалистов теперь нарушителю придется заплатить около миллиона рублей. Одно из домоуправлений во Владикавказе без соответствующего договора электроснабжения с энергокомпанией также расходовал энергоресурс. Сумма начисленного объема составила более 166 тысяч рублей.



В энергокомпании отмечают, что всем нарушителям придется заплатить намного больше, чем они могли бы оплатить, пользуясь электроэнергией законно. Начисленная задолженность за неучтенное потребление электроэнергии по актам будет взыскана в соответствии с законодательством РФ.



С 2016 года административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям значительно ужесточилась. Помимо компенсации убытков, понесенных энергокомпании, потребители-нарушители должны будут оплатить штраф, который для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц — 30-80 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет), юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. Они также могут быть привлечены к уголовной ответственности с минимальным наказанием – штрафом до 80 тыс. рублей, максимальным – лишением свободы на срок до 2 лет.