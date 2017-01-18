Эстония готовится к выходу из энергокольца БРЭЛЛ

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18 января 2017, 13:02
Рубрика: В мире
Метки: БРЭЛЛ
Эстония, как и другие страны Балтии, готовится к выходу из энергокольца БРЭЛЛ, чтобы присоединиться к электрорынку Евросоюза, сообщил министр иностранных дел Свен Миксер в интервью РИА Новости.
Соглашение о параллельном функционировании энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ) было подписано в 2001 году. Оно устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями стран-членов. Страны Балтии договорились, что синхронизируют свои системы с системами континентальной Европы к 2025 году.
"Эстония, Латвия и Литва желают синхронизировать свои энергосистемы с частотой стран Евросоюза. В организации своих электрорынков мы придерживаемся стандартов устройства электрорынков ЕС – то же самое мы хотим сделать и с техническим обслуживанием сетей. У стран-членов ЕС есть общие предписания, которые определяют принципы для трансграничной передачи энергии, планирования сетей, обмена информацией, разделения ответственности. Так как мы не являемся частью частотной зоны ЕС, то мы не можем полностью соблюдать эти общие принципы. Поэтому переход в данную частотную зону является логичным шагом", — сказал Миксер.
По словам министра, в настоящее время в сотрудничестве с Еврокомиссией и странами ЕС проводятся исследования для разработки наиболее подходящего технического решения. "Когда оно будет разработано, то мы заранее оповестим наших российских и белорусских коллег", — добавил глава МИД.