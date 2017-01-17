Филиал "Тулэнерго" в 2016 году направил 335,9 млн рублей на ремонтную программу

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18 января 2017, 13:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Все показатели программы по ремонту энергооборудования в филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», запланированные на 2016 год, успешно выполнены.
Напомним, что данная программа формируется в соответствии с долгосрочными и годовыми планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.
В ходе проведения массовых работ был осуществлен комплексный ремонт 18 подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт 1 133 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; 591 км воздушных линий напряжением 35-110 кВ и 3636 км напряжением 0,4-10 кВ.
Приоритетным направлением ремонтной программы филиала «Тулэнерго» является расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4 – 110 кВ. За отчетный период расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1 263 га трасс линий электропередачи, в текущем году работа в этом направлении будет продолжена.
На реализацию всех мероприятий в рамках ремонтной программы в 2016 году было направлено 335,9 млн. рублей, что составляет 104 % от плана года.
Следует отметить, что успешно проведенная летняя ремонтная кампания повышает надежность работы тульского электросетевого комплекса и является залогом бесперебойного электроснабжения потребителей региона.