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Итоговая версия Национального доклада об инновациях представлена на Гайдаровском форуме

Итоговая версия Национального доклада об инновациях представлена на Гайдаровском форуме

18 января 2017, 16:45
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ, ИННОВАЦИИ

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13 января 2017 года на Гайдаровском форуме «Россия и мир: выбор приоритетов» была представлена итоговая версия Национального доклада об инновациях, подготовленного совместно Министерством экономического развития РФ, Открытым правительством и РВК.

Документ подготовлен ко внесению на рассмотрение заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. По итогам планируется сформировать перечень поручений ответственным министерствам и институтам развития по реализации ключевых мер, предусмотренных в докладе.

Основной темой документа является создание механизмов вовлечения крупного бизнеса в инновационное развитие России. По мнению авторов доклада, сегодня только спрос со стороны крупных корпораций способен стать драйвером развития и внедрения новых технологий, активизировать венчурные инвестиции и изобретательскую активность. Для России, где вес крупного бизнеса в ВВП значительно выше, чем в сопоставимых странах, участие корпораций в инновационном процессе становится критическим фактором.

«Если мы хотим осуществить качественное изменение нашей инновационной экосистемы, мы должны прежде всего обратить внимание на крупные компании, которые составляют основу экономики. И здесь необходимо усилить роль государства. Именно государство должно взять на себя задачу стратегического целеполагания для крупных компаний», — прокомментировал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

На данный момент крупный бизнес в России демонстрирует низкую инновационную активность. В ряде отраслей уровень расходов на НИОКР и количество регистрируемых патентов существенно ниже показателей иностранных компаний, а средняя цитируемость патентов близка к нулю.

В докладе предложен комплекс приоритетных мер, которые позволят устранить барьеры, сдерживающие развитие инноваций в российских корпорациях. К ним относится создание долгосрочной мотивации для руководителей крупного бизнеса, развитие экспорта высокотехнологичной продукции, формирование условий для инновационного развития поставщиков и регуляторных стимулов.

Еще одной существенной проблемой является разомкнутость инновационного цикла в России — отметил заместитель генерального директора — программный директор РВК Евгений Кузнецов: «Активное создание новых технологий и стартапов не приводит к их масштабированию внутри страны. Большое количество качественных продуктов уходят из России, интегрируются в глобальные инновационные хабы и ищут инвестиции на зарубежных рынках. В то же время, российские крупные компании вынуждены покупать те же самые продукты на Западе из-за неумения самостоятельно работать с проектами. С этой ситуацией необходимо бороться».

Полный итоговый текст Национального доклада «Об инновациях в России 2016» доступен по ссылке:
http://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_innovation_2016_v.pdf

Компания: РВК

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