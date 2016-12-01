Компания Dow представит новые упаковочные решения на выставке "Интерпластика 2017"

ПУЭ 6-е и 7-е издания
18 января 2017, 14:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: Dow
Компания Dow Chemical (Dow) примет участие в выставке «Интерпластика 2017» - крупнейшей специализированной выставке пластмасс и каучуков, которая пройдет с 24 по 27 января 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Представители компании будут рады встретиться с заказчиками и участниками выставки в бизнес зоне Dow (Павильон №1, конференц зал «Восточный», 2 этаж).
Выставка «Интерпластика» позволит компании Dow рассказать о стратегии развития инноваций и укрепить свои позиции в отельных сегментах индустрии, как ведущей компании в сфере упаковки и специализированных пластиков, а также представить новые концепции, посвященные пищевой упаковке и безопасной перевозке продуктов питания. На выставке будут раскрыты главные аспекты всей цепочки создания стоимости в вопросах снижения количества пищевых отходов от производства до конечного потребителя и стабильности нагрузки при транспортировке товаров. Помимо деловых переговоров с заказчиками, представители Dow также проведут технический семинар, посвященный клеям для процесса ламинирования упаковки.
«С ожидаемым возобновлением экономического роста в России в 2017 году, «Интерпластика» станет одним из главных событий, во время которого мы сможем встретиться с нашими заказчиками в регионе и поделиться инновационными решениями и технологиями Dow», - комментирует Грант Фишер, коммерческий директор подразделения Упаковка и Специализированные пластики компании Dow в Центральной и Восточной Европе. «Последняя неделя января также станет подходящим временем, чтобы оценить успешные результаты нашей работы прошлого года и согласовать план дальнейшего роста на 2017 год».