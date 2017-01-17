Компания "РусГидро" вошла в новый индекс FTSE в области устойчивого развития

ПУЭ 6-е и 7-е издания
18 января 2017, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
РусГидро, крупнейшая гидрогенерирующая компания России, стала участником нового индекса FTSE* (FTSE4GOOD Emerging Index). В него вошли предприятия развивающихся рынков - лидеры в области устойчивого развития. Россию в индексе представляют 20 компаний.
Новый продукт агентства «FTSE Russel»* является частью серии индексов FTSE4Good Index для отслеживания стоимости акций компаний, соответствующих высоким стандартам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Компании оцениваются по трем блокам показателей: воздействие на окружающую среду, социальная ответственность и управление. Включение РусГидро в новый индекс привлечёт социально ответственных инвесторов к инвестированию в акции РусГидро.
РусГидро является лидирующей компанией в области устойчивого развития в России и входит в Топ-20 самых чистых генерирующих компаний в мире[1]. Компания ежегодно готовит Отчет о корпоративной и социальной ответственности и устойчивом развитии с прохождением Общественных слушаний и общественного заверения в Совете по нефинансовой отчетности РСПП. Особое внимание РусГидро уделяет мероприятиям в области экологии. Утверждённая Советом директоров в 2016 году Экологическая политика компании - это основа планирования и реализации природоохранных мероприятий, формирования и развития системы управления экологическими аспектами Общества и его дочерних обществ.
РусГидро и его представители традиционно становятся лауреатами различных рейтингов и премий. Не стал исключением и 2016 год. Так, Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления РусГидро на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления». Также в 2016 году ПАО «РусГидро» вошло в первую десятку лидеров рейтинга «Экологические инициативы российских компаний в СМИ. ТЭК и металлургия», подготовленного «Институтом современных медиа» совместно с телеканалом «Живая планета».
* FinancialTimesStockExchange – это ведущий индекс Британской фондовой биржи. Рассчитывается независимой компанией FTSE Group, которой совместно владеют агентство Financial Times и Лондонская фондовая биржа. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе.
* Индексное аналитическое агентство «FTSE Russel» - крупнейшее в мире агентство, входит в Группу Лондонской фондовой биржи. Специализируется на предоставлении данных по фондовому рынку и аналитической поддержке инвесторов.
[1] Источник: Energy Intelligence New Energy Top 100 Green Utilities, 3 ноября 2016 г.