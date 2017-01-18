Кубаньэнерго на 100% выполнило работы по техобслуживанию распредсети в Усть-Лабинском энергорайоне

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18 января 2017, 12:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») на 100% от намеченного годового плана 2016 года выполнили работы по техническому обслуживанию электрооборудования распределительной сети в Кореновском, Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.
Бригады специалистов Усть-Лабинские электрические сети в течение 2016 года выполнили пешие обходы и технические осмотры порядка 4,3 тысяч км трасс воздушных линий электропередачи, а также более 1,7 тысяч трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.
В том числе, произведена замена 400 дефектных или отслуживших свой срок изоляторов, осуществлены профилактические осмотры высоковольтных линий и опор, обновлена маркировка на сетевом оборудовании, проведены необходимые замеры изоляции на предмет выявления отклонений от параметров надежности и качества передачи электроэнергии.
Кроме того, на всем протяжении ремонтируемых участков, в целях исключения пожаробезопасности и во избежание технологических нарушений вызванных падением деревьев на воздушные линии электропередачи, была выполнена расчистка трасс охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на общей площади свыше 84 га.
– Мы завершили 2016 год с неплохими показателями, было сделано немало, но еще больше предстоит сделать в будущем, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов. – Инвестиционная программа на 2017 год составлена, и в новом году продолжим модернизацию электросетевого комплекса Кубани в зоне ответственности филиала.