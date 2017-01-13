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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК утвердила программу облигаций на 80 млрд руб.

МОЭСК утвердила программу облигаций на 80 млрд руб.

18 января 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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Совет директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" утвердил программу биржевых облигаций объемом 80 млрд рублей, сообщила компания.

Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет. Речь идет об облигациях серии 001P.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей. Кроме того, неразмещенными остаются два выпуска 10-летних биржевых бондов компании объемом 10 млрд рублей каждый, передает Интерфакс.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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