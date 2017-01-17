На "Святогоре" появился уникальный станок

ПУЭ 6-е и 7-е издания
18 января 2017, 17:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На ремонтно-механическом заводе ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) запустили в работу зубофрезерный станок с числовым программным управлением. Стоимость нового оборудования составила порядка 12 млн рублей.
«Станок приобретен по программе модернизации и замены изношенного оборудования, действующей на предприятии. Зубофрезерные станки у нас всегда в работе. Они необходимы для изготовления шестерней, зубчатых колес, валов шестерней, которые активно используются в технологическом процессе. Время его переналадки оборудования теперь сведено к минимуму. Задача станочника – корректно ввести технологические параметры детали и нажать кнопку «пуск». Дальше за работу возьмется машина», -рассказал директор ремонтно-механического завода ОАО «Святогор» Станислав Криворучко
Новый станок по заказу «Святогора» собрали на Московском заводе навесного оборудования. Систему числового программного управления с использованием оборудования Mitsubishi Electric разработали и внедрили специалисты Белорусской компании «Техникон». Именно под их патронажем и прошло обучение зуборезчиков «Святогора» работе на новой машине.
Особое внимание завод-изготовитель уделил безопасности персонала. Станок снабжен защитными экранами, которые оградят зуборезчика от воздействия агрессивных сред. Кроме того, в случае, если экраны не будут закрыты, оборудование автоматически заблокируется.