"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов

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18 января 2017, 17:50
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СУД
"Нафтогаз Украины" не собирается до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет "Газпрома" на 5,3 миллиарда долларов.
"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку и транзит газа.
Согласно соглашению, заключенному в 2009 году, украинская компания обязана каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати" (take or pay). Основная часть претензий "Газпрома" приходится именно на штрафы за недобор топлива во втором-четвертом кварталах 2016 года.
При этом "Нафтогаз" требует от российской компании снизить цены, возместить переплаты за непересмотренные тарифы и транзитные ставки. Кроме того, Киев добивается отмены запрета на перепродажу топлива.
Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, но продолжает покупать транзитное топливо в ЕС. По итогам трехсторонних переговоров с участием Еврокомиссии украинская сторона выразила готовность купить у Москвы от полутора до четырех миллиардов кубов газа этой зимой, а российская делегация подтвердила готовность обеспечить поставки в ЕС и на Украину.
Глава российского Минэнерго Александр Новак тогда заявил, что у сторон нет разногласий по цене газа в четвертом квартале. Однако Киев настаивает на подписании дополнительного соглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".
Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что правило "бери или плати" — основополагающий принцип работы газовой отрасли.
Источник: РИА Новости.