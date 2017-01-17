"Нижновэнерго": свыше 25000 интернет - пользователей обратились к интерактивной карте мощностей

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18 января 2017, 16:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
За прошедший год к онлайн-сервису «Интерактивная карта загрузки центров питания филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обратились 25 685 интернет-пользователей.
Интерактивная карта загрузки центров питания – удобный программный ресурс, который был разработан филиалом «Нижновэнерго» для оптимизации взаимодействия с потребителями, частными лицами и крупными компаниями по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. Интерактивная карта содержит наглядную информацию о более чем 14,5 тысячах энергообъектов: от подстанций 35-110 кВ до трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с точной топографической привязкой к местности и указанием технических характеристик.
На сегодняшний день данный ресурс является одним из основных каналов взаимодействия со всеми категориями потребителей. Удобный интерфейс обеспечивает простоту поиска энергообъектов на карте, получения информации о месте их расположения и технических характеристиках, в том числе об уровне загруженности электроустановок. Цветовая индикация позволяет быстро найти свободные мощности для технологического присоединения на интересующей потребителя территории. Функционал программного комплекса также позволяет подать онлайн-заявку на техприсоединение к сетям, а также отражает данные о перспективах развития нижегородского электросетевого комплекса до 2023 г.
Напомним, филиал «Нижновэнерго» одним из первых в российской электросетевой отрасли осуществил масштабный проект по нанесению на карту области всех находящихся в зоне его ответственности объектов электроэнергетики. Интерактивная карта загрузки центров питания стала доступна для пользователей на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья www.mrsk-cp.ru в декабре 2012 г. В 2013 г. инновационный программный продукт нижегородского филиала стал победителем областного конкурса «Инвестиционный проект года – 2012» в номинации «IT-технологии», а также был награжден специальным дипломом III Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».