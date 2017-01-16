Определены предпочтительные темы 47-ой Сессии СИГРЭ

Опубликованы предпочтительные темы 47-ой Сессии СИГРЭ, которая пройдет в 2018 году.

Список тем доступен по ссылке, а также в декабрьском номере журнала «Электра».

В январе станет известно количество докладов, которое может предоставить каждый Национальный комитет. Оно определяется числом членов Национальных комитетов СИГРЭ в 2015-2016 гг. – эти списки в настоящее время обновляются.

Шаблон для составления аннотации доклада доступен по ссылке. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним и укажите в вашей аннотации всю необходимую информацию, чтобы не усложнять процесс утверждения выбранных вами тем.