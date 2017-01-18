Путин поручил утвердить госпрограмму о научно-технологическом развитии

ПУЭ 6-е и 7-е издания
18 января 2017, 12:34
Рубрика: Россия
Метки: НТР
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить подготовку и утверждение госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" до 1 октября 2017 года; соответствующий документ о поручениях по итогам заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, подготовку и утверждение госпрограммы поручено обеспечить правительству совместно с президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Кроме того, кабмину необходимо представить предложения по совершенствованию государственного управления и регулирования в сфере научно-технологического развития до 1 февраля текущего года, а также проанализировать эффективность мер по поддержке молодых ученых и аспирантов и предоставить предложения по их совершенствованию до 1 марта, передает РИА Новости.
Также Путин поручил правительству России совместно с президиумом Совета по науке и образованию и Российской академией наук обеспечить совершенствование механизма формирования и корректировки приоритетов фундаментальных научных исследований в соответствии с большими вызовами и приоритетами научно-технологического развития, определенными Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, в срок до 1 июня 2017 года.
Помимо этого, правительству поручено обеспечить финансирование Российского научного фонда в 2017 году в объеме 17,7 миллиарда рублей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и внебюджетных источников, предусмотрев в среднесрочной перспективе рост ежегодных объемов финансирования названного фонда. Соответствующий доклад, согласно поручению, должен быть представлен до 1 февраля 2017 года.
Кроме того, до 15 февраля 2018 года, должен быть представлен доклад о сохранении действовавшего в 2016 году порядка оформления решений о передаче имущества, закрепленного за научными организациями, подведомственными ФАНО, при реструктуризации сети таких организаций.