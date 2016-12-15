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Пресс-релизы

РУСАЛ запускает "Школу городских изменений"

РУСАЛ запускает Школу городских изменений

18 января 2017, 15:23
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

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ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске нового социального проекта «Школа городских изменений».  Проект, который  стартует в 12 городах России,  направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.

«Школа городских изменений» объединит активных жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования, корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального развития. Обучение будет проводиться экспертами  отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года. Всего будет проведено шесть серий семинаров  в каждом городе, планируется что обучение пройдут более 2 тыс. человек.  По его итогам инициативные группы, некоммерческие организации, социальные предприниматели и активные горожане смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать социальные проекты в регионах.

– Для нас важно исследовать наиболее актуальные проблемы в социальной и культурной сфере развития городов присутствия компании и совместно с инициативными жителями найти нестандартные варианты их решения, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина. – Также одной из задач «Школы городских изменений» является подготовка потенциальных участников социальных программ РУСАЛа к грамотному написанию проектных заявок для последующей их реализации.

«Школа городских изменений»  появится в 12 городах присутствия РУСАЛа: Абакане, Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете и Шелехове.

В январе в рамках «Школы городских изменений» будут проведены семинары по технологиям предпроектного исследования и социального проектирования, изучению лучших проектов территориального развития, а также практические занятия по составлению заявок на грантовый конкурс «Территория РУСАЛа». В программу обучения также войдут форсайт-сессии и мозговые штурмы на тему актуальных тенденций развития городов.

Компания: ОК РУСАЛ

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