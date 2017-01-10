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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Рейды энергетиков филиала "Удмуртэнерго" помогают снизить потери электроэнергии

Рейды энергетиков филиала Удмуртэнерго помогают снизить потери электроэнергии

18 января 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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За неделю новогодних праздников с 2 по 8 января 2017 года специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проверили 2890 частных домовладений на предмет незаконного потребления электроэнергии.

В рейдах участвовали 165 сотрудников филиала. Энергетиками были составлены акты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в объеме 268 993 квт*ч. 

- Незаконные подключения приводят к превышению максимально допустимой нагрузки на сети. Это снижает надежность системы электроснабжения, ухудшает качество электроэнергии, может спровоцировать технологические нарушения и отключения, - говорит начальник управления учета электроэнергии филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Евгений Бусыгин.  - Кроме того, осуществляя самовольное подключение, потребитель рискует своим здоровьем и даже жизнью.

Нарушитель не только наносит ущерб энергосистеме республики, но, в первую очередь, наказывает себя. Зачастую, сумма, которую придется заплатить за безучетное потребление электроэнергии, многократно превышает стоимость фактического месячного объема электропотребления. Это связано с тем, что убытки определяются расчетным путем. Если предъявленная энергетиками сумма не будет оплачена – дело передается в суд. В этом случае потребитель будет вынужден оплатить еще и судебные издержки.

Кроме бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, контролерами Удмуртэнерго были выявлены 7 фактов незаконного технологического присоединения общей мощностью более 7,5 МВт. Напомним, что за воровство электроэнергии кроме штрафов российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 165 УК РФ хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Для пресечения хищений электроэнергии и предотвращения негативных последствий, специалисты филиала «Удмуртэнерго» обращаются с просьбой сообщать обо всех фактах незаконных подключений. Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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