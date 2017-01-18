 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Россия и Египет близки к подписанию контракта по строительству АЭС

Россия и Египет близки к подписанию контракта по строительству АЭС

18 января 2017, 16:26
Рубрика: В мире
Метки: АЭС

Обсудить на форуме

285 просмотров

Власти Египта рассчитывают, что комплексный контракт с Россией по строительству АЭС может быть заключен в ближайшие три месяца.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров. Мы ожидаем подписания в любое время. В течение трех-четырех месяцев. Это очень большой контракт, очень сложный. Так что переговоры займут некоторое время. Но, в моем понимании, он должен быть заключен, надеюсь, в ближайшие три месяца», - сказал министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Ранее сообщалось, что Москва и Каир согласовали контракт на строительство первой в Египте АЭС.

В середине ноября 2015 г. Россия и Египет подписали соглашение по строительству первой египетской АЭС. Она будет состоять из четырех энергоблоков по 1,2 тыс. МВт.

Комплексное предложение Росатома предполагает помощь со стороны России в создании в Египте целой атомной отрасли, в том числе в выполнении высокотехнологичных проектов.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!