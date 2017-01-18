Россия и Египет близки к подписанию контракта по строительству АЭС

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18 января 2017, 16:26
Рубрика: В мире
Метки: АЭС
Власти Египта рассчитывают, что комплексный контракт с Россией по строительству АЭС может быть заключен в ближайшие три месяца.
«Мы находимся в финальной стадии переговоров. Мы ожидаем подписания в любое время. В течение трех-четырех месяцев. Это очень большой контракт, очень сложный. Так что переговоры займут некоторое время. Но, в моем понимании, он должен быть заключен, надеюсь, в ближайшие три месяца», - сказал министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
Ранее сообщалось, что Москва и Каир согласовали контракт на строительство первой в Египте АЭС.
В середине ноября 2015 г. Россия и Египет подписали соглашение по строительству первой египетской АЭС. Она будет состоять из четырех энергоблоков по 1,2 тыс. МВт.
Комплексное предложение Росатома предполагает помощь со стороны России в создании в Египте целой атомной отрасли, в том числе в выполнении высокотехнологичных проектов.