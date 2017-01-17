"Ростелеком" завершил строительство Юргамышской оптической линии

Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком», в рамках реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), завершил строительство волоконно-оптической сети связи в Юргамышском районе Курганской области.



В результате интернет впервые появится в 7-ми малых населенных пунктах, где проживают более 2500 человек. Сейчас специалисты приступают к следующему этапу работы – это монтаж оборудования и настройка точек доступа. Ожидается, что уже в I квартале все семь точек доступа выйдут в эфир.



Игорь Волков, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Юргамышская линия УЦН» – технический проект высокой степени сложности. Общая протяженность линии связи составляет 75 км, на своем пути она 27 раз пересекает автодорогу, 1 раз железную дорогу, 6 рек и магистральный продуктопровод. Чтобы осуществить переход под магистральным продуктопроводом, а это несколько веток газо- и нефтепроводов, связисты вручную произвели шурфование трассы на участке диной 150 метров для точного определения подземных сооружений. Для перехода волоконно-оптической линии связи под продуктопроводом была использована технология горизонтально направленного бурения, позволяющая проводить строительные работы под поверхностью земли, сохраняя ландшафт в первозданном виде и соблюдая все технические условия».



В каждом населенном пункте, куда пришла оптическая магистраль, «Ростелеком» смонтирует опору и точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. С появлением точки доступа в интернет в населенных пунктах улучшится качество связи, станет возможным подключение к Всемирной паутине учебных, медицинских учреждений, органов местного самоуправления, банкоматов и платежных терминалов.



Право на реализацию проекта УЦН «Ростелеком получил на основании договора об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенного в 2014 году с Федеральным агентством связи (Россвязью). Согласно государственному контракту «Ростелеком» признан единственным оператором универсального обслуживания на всей территории страны. Компании предстоит обеспечить строительство волоконно-оптических линий связи общей протяженностью около 200 тысяч километров по всей России. Точки доступа в интернет должны быть организованы в почти 14 тысяч населенных пунктах страны, в которых проживает около четырех миллионов человек. В Уральском федеральном округе и Пермском крае в Проект включено 1 250 малых населенных пунктов, из них 226 – в Курганской области.