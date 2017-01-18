Центр обслуживания потребителей Адыгейского филиала Кубаньэнерго обработал более 3 тысяч обращений

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18 января 2017, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЦОК
Сотрудники центра обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в «Россети») в 2016 году приняли и рассмотрели 3189 обращений граждан по вопросам энергоснабжения.
Наибольшее количество устных, письменных и электронных обращений потребителей связано с организацией учета электроэнергии (проверка на входной контроль, установка и замена приборов учета электроэнергии), технологическим присоединением и увеличением присоединенной мощности энергопринимающих устройств абонентов к электрическим сетям компании.
Центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго созданы в целях комплексного облуживания клиентов по принципу «единого окна». Потребители могут обратиться в центры и пункты лично или по телефону, отправить сообщение на адрес электронной почты и интернет-приемной сайта ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам качества электроснабжения, порядка присоединения к электросетям, оформления и получения документов на технологическое присоединение, а также подачи заявки на подключение. Здесь также можно оставить заявку на получение дополнительных электросетевых услуг.
Практика организации приема граждан по принципу «единого окна» уже доказала свою эффективность. С расширение клиентского сервиса Кубаньэнерго стал проще порядок взаимодействия потребителя с компанией, сократилось время на получение услуг и оформление процедуры технологического присоединения.