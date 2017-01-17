В Минпромторге состоялась встреча Дениса Мантурова со Старшим вице-министром иностранных дел Японии Нобуо Киси

Открывая встречу Денис Мантуров приветствовал гостя, отметив что российско-японские отношения демонстрируют сейчас позитивную динамику.



«Большое количество японских и российских компаний заинтересованы в налаживании деловых отношений и связей, - сказал Министр, - Мы рассчитываем на то, чтобы соглашения, которые были подписаны в присутствии глав наших стран, создадут хорошую платформу для реализации в будущем новых проектов».



Он также рассказал о проведенной 12 января встрече с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.



«Мы обсудили конкретные проекты, провели насыщенную встречу. Мы рассчитываем на то, что созданная рабочая группа между нашими министерствами даст постоянный импульс тем направлениям и проектам, которые сегодня реализовываются», - сообщил Денис Мантуров.



В свою очередь Нобуо Киси отметил, что в последние годы политический диалог между Японией и Россией активизируется.



«Наиболее ярким примером является визит Президента Владимира Путина в Японию в прошлом месяце. Я тоже встретился с Президентом России в моем родном городе – Нагато. Так как много людей вышло на улицу, чтобы тепло поприветствовать Президента. Я считаю, что встреча на высшем уровне прошла в очень хорошей атмосфере», - сказал Нобуо Киси.



Кроме того, Старший вице-министр иностранных дел Японии Нобуо Киси отметил, что во время встречи лидеров двух стран были проведены дискуссии, касающиеся вопроса двусторонних и международных отношений.



«План сотрудничества из восьми пунктов, который предложил Премьер-министр Абэ упорно продвигается к реализации – сказал Нобуо Киси - Хочу отметить, что во время визита Президента России Владимира Путина в Японию было подписано беспрецедентное число соглашений – в целом 80. Я думаю, что это доказательство того, что у России и Японии есть потенциал и большое желание для развития двусторонних отношений».