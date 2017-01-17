 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В Минпромторге состоялась встреча Дениса Мантурова со Старшим вице-министром иностранных дел Японии Нобуо Киси

В Минпромторге состоялась встреча Дениса Мантурова со Старшим вице-министром иностранных дел Японии Нобуо Киси

18 января 2017, 17:33
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

Обсудить на форуме

245 просмотров

Открывая встречу Денис Мантуров приветствовал гостя, отметив что российско-японские отношения демонстрируют сейчас позитивную динамику.

«Большое количество японских и российских компаний заинтересованы в налаживании деловых отношений и связей, - сказал Министр, - Мы рассчитываем на то, чтобы соглашения, которые были подписаны в присутствии глав наших стран, создадут хорошую платформу для реализации в будущем новых проектов».

Он также рассказал о проведенной 12 января встрече с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

 «Мы обсудили конкретные проекты, провели насыщенную встречу. Мы рассчитываем на то, что созданная рабочая группа между нашими министерствами даст постоянный импульс тем направлениям и проектам, которые сегодня реализовываются», - сообщил Денис Мантуров.

В свою очередь Нобуо Киси отметил, что в последние годы политический диалог между Японией и Россией активизируется.

«Наиболее ярким примером является визит Президента Владимира Путина в Японию в прошлом месяце. Я тоже встретился с Президентом России в моем родном городе – Нагато. Так как много людей вышло на улицу, чтобы тепло поприветствовать Президента. Я считаю, что встреча на высшем уровне прошла в очень хорошей атмосфере», - сказал Нобуо Киси.

Кроме того, Старший вице-министр иностранных дел Японии Нобуо Киси отметил, что во время встречи лидеров двух стран были проведены дискуссии, касающиеся вопроса двусторонних и международных отношений.

«План сотрудничества из восьми пунктов, который предложил Премьер-министр Абэ упорно продвигается к реализации – сказал Нобуо Киси - Хочу отметить, что во время визита Президента России Владимира Путина в Японию было подписано беспрецедентное число соглашений – в целом 80. Я думаю, что это доказательство того, что у России и Японии есть потенциал и большое желание для развития двусторонних отношений».

Компания: Минпромторг РФ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!