В декабре абоненты частного сектора АО "Карачаево-Черкесскэнерго" погасили 1,3 миллиона рублей задолженности

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18 января 2017, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Ежемесячно районные и городские энергосбытовые отделения АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») формируют и отправляют претензии абонентам частного сектора, имеющим просроченную задолженность за потребленную электроэнергию. Под строгим контролем данное направление в работе держит Отдел реализации электроэнергии Общества.
Так, в декабре 2016 года должники – физические лица получили от районных и городских энергосбытовых отделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 817 претензий о погашении задолженности, которая в сумме составляла более 1,9 млн руб. В этом же месяце погасили свои долги 668 потребителей. В результате претензионной работы в кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило более 1,3 млн руб.
Наибольшее количество претензий в декабре было сформировано Зеленчукским районным энергосбытовым отделением: предупреждения и требования погасить долги в досудебном порядке получили 249 абонентов, в сумме накопивших задолженность около 492 тыс. руб. По 221 претензии в кассу Зеленчукского районного ЭСО поступило около 429 тыс. руб.
Потребители, которые не в состоянии сразу погасить накопившуюся задолженность, могут оформить соглашение о реструктуризации долга. Для этого абонентам, имеющим задолженность до 10 тыс. руб., необходимо обратиться в офис районного или городского энергосбытового отделения, а если долг превышает 10 тыс. руб., то соглашение о реструктуризации нужно заключать в офисе АО «Карачаево-Черкесскэнерго», который расположен в городе Черкесске по адресу: ул. О. Касаева, 3.