Хуадянь-Тенинская ТЭЦ не прошла проверку

Как выяснил "Ъ", ввод Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле, которую строят ТГК-2 и китайская China Huadian Corporation, откладывается минимум на шесть месяцев. Причина — в неудовлетворительных результатах проверки Ростехнадзора, который обнаружил около 500 нарушений. По мнению источников "Ъ", на их устранение потребуется от шести месяцев до года. Все это время компания не будет поставлять мощность на рынок и, скорее всего, будет платить ежемесячный штраф 78 млн руб. Кроме того, российско-китайское СП из-за простоя может недополучить по итогам года до 3 млрд руб. прибыли, что ставит под вопрос способность ТГК-2 рассчитываться по кредитам.



Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (51% у российской ТГК-2, 49% — у китайской China Huadian Corporation) выявил около 500 нарушений, связанных с отклонениями от утвержденного Главгосэкспертизой проекта. Ведомство, по данным "Ъ", проводило проверку (завершилась 9 декабря) по обращению самой компании, которая рассчитывала получить по ее итогам разрешение на эксплуатацию объекта. Но теперь перспективы ввода станции неясны.



Как пояснил источник "Ъ", знакомый с итогами проверки, претензии касаются промышленной безопасности (не выполнен монтаж модульной установки азота, части опорных конструкций), отсутствия документации на некоторое оборудование (например, котлы-утилизаторы), безопасности газораспределительных сетей. Также после монтажа не было проведено техническое освидетельствование паропровода и трубопровода линии конденсата.



В Ростехнадзоре "Ъ" подтвердили выводы проверки, уточнив, что компании предписано исправить ситуацию до 9 марта. Но источники "Ъ" утверждают, что на эти мероприятия может уйти "минимум от полугода до года" и потребуются дополнительные инвестиции. В ТГК-2 и группе "Синтез" Леонида Лебедева (контролирует ТГК-2) ситуацию не комментируют.



Проект мощностью 450 МВт реализуется с 2012 года, 75% стоимости проекта в 20 млрд руб. закрыл китайский банк ICBC. Компания уже несколько раз переносила ввод объекта. Изначально он был запланирован на конец 2013 года, но был сдвинут из-за отсутствия газовой и сетевой инфраструктуры. Хуадянь-Тенинская ТЭЦ строится в рамках договора поставки мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных выплат с оптового рынка), который предусматривает для инвестора grace-период (нештрафуемый период отсрочки ввода). Компания уже воспользовалась этим правом: осенью 2015 года по распоряжению правительства ввод станции перенесли на конец 2016 года, а "Совет рынка" (регулятор энергорынка) принял решение не штрафовать генкомпанию до этого момента.



Таким образом, с 1 января 2017 года компания должна была начать поставку мощности на оптовый рынок, но из-за проверки Ростехнадзора в эти сроки снова не уложилась. Набсовет "Совета рынка" 26 января будет рассматривать вопрос о штрафе для компании; по данным "Ъ", он составит 78 млн руб. в месяц. В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" считают, что основания для штрафов возникли еще в январе 2015 года, "однако весь этот период компания штрафы не платила, включая "эмиссионный штраф" за просрочку ввода более двух лет", заявили "Ъ" в ассоциации, добавив, что изначально были не согласны с отсрочкой по штрафам.



По оценке Натальи Пороховой из АКРА, недополученную прибыль от простоя Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в годовом выражении можно оценить в 3 млрд руб. Кроме того, штрафы при годовом простое могут составить 936 млн руб. Отсрочка ввода усугубляет нестабильное положение ТГК-2 на энергорынке. Прибыль от сданного объекта компания планировала направить на погашение долгов: суд в сентябре удовлетворил требования ВТБ о досрочном погашении кредита на 10,9 млрд руб. (сейчас генкомпания оспаривает это решение). Также у ТГК-2 большие долги перед структурами "Газпрома" — 7,35 млрд руб. на конец сентября.



Источник: Коммерсант.

Компания: