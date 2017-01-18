Алексей Текслер принял участие в седьмом заседании Ассамблеи IRENA

Состоялось седьмое заседание Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). Российскую делегацию на мероприятии возглавил Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер, выступивший на министерских круглых столах «Стимулирование внесетевых поставок электроэнергии на базе ВИЭ: на пути к обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии и достижению целей устойчивого развития» и «На пути к экономике, построенной на основе ВИЭ: инновации для следующего этапа трансформации энергетического сектора».



На сегодняшний день членами IRENA являются 150 стран, включая Россию, еще 30 находятся в процессе присоединения. Членство в Агентстве предоставляет государствам возможность обмена опытом развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) на национальном уровне и участия в выработке совместных подходов к решению возникающих вопросов. В этом году Россию избрали постоянным членом Совета IRENA на 2017 – 2018 гг.



В рамках состоявшихся дискуссий участники мероприятия высказали консолидированное мнение о необходимости дальнейшего расширения использования ВИЭ в мире и обеспечения широкого доступа к новейшим технологиям, способствующим международной борьбе с энергетической бедностью.



Со своей стороны Алексей Текслер отметил, что Россия, являясь ведущей углеводородной державой, обладающей одной из самых конкурентоспособных и дешевых ресурсных баз в мире, также ведет последовательную политику развития возобновляемой энергетики. В 2015-2016 гг. в стране было введено порядка 130 МВт новой мощности ВИЭ. На 2017 год ожидается завершение работ по объектам ВИЭ общей мощностью ещё около 125 МВт.



Для России развитие возобновляемой энергетики важно как с точки зрения энергообеспечения отдельных территорий, так и для формирования собственных технологических компетенций. «За последние пару лет Россия сделала большой шаг вперед в развитии технологической базы возобновляемой энергетики, что важно как для надежного энергоснабжения изолированных и удаленных энергорайонов, так и для формирования «энергетики будущего». Кроме того, реализуемая нами политика в перспективе будет способствовать экспорту высокотехнологичных продуктов и решений в области солнце- и ветрогенерации», – подчеркнул в своём выступлении первый замглавы Минэнерго России.



В числе ключевых достижений отечественной науки – завершение разработки гетероструктурной технологии производства солнечных модулей с КПД более 20%. В 2017 году после соответствующей модернизации будет запущено российское производство солнечных модулей по этой технологии мощностью 160 МВт в год. Кроме того, в прошлом году с активизацией крупных российских игроков получил дополнительный импульс развития сектор ветровой энергетики, в том числе в области производства необходимого оборудования.



Также Алексей Текслер заявил, что Россия готова наращивать своё участие в обеспечении глобальной энергической безопасности, развивая технологии возобновляемой энергетики наряду с поставками традиционных энергоресурсов на глобальные рынки. «Внедрение технологий энергоснабжения изолированных и удаленных территорий на основе ВИЭ является одним из важных аспектов обеспечения всеобщего доступа к энергии, что является частью 7-й Цели Устойчивого Развития ООН. Снижение стоимости энергии открывает необыкновенные возможности для развития таких регионов, для экономического роста и улучшения качества жизни людей» – отметил он. При этом значимую роль в процессе глобального перехода к возобновляемой энергетике и решении задач устойчивого развития играет использование наиболее экологичного традиционного топлива – природного газа.



В рамках деловой программы первый замглавы Минэнерго России провел встречи с Генеральным директором IRENA Аднаном Амином и Министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем аль-Мазруи.