Энергетики МОЭСК завершили первый этап реконструкции ВЛ "Кудиново-Минеральная" 110 кВ на востоке Подмосковья

ПУЭ 6-е и 7-е издания
19 января 2017, 11:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЛЭП
Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершили первый этап реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Кудиново – Минеральная» на востоке Подмосковья.
Линия протяженностью 24,9 км была построена в 1971 году. Она обеспечивает электричеством около 60 тысяч потребителей в девяти населенных пунктах Ногинского района и городского округа Балашиха. Среди них – г. Электроугли, г. Балашиха и м/р Железнодорожный, в которых находятся социально важные объекты и промышленные предприятия.
В реконструкцию выведено 12,7 км ВЛ «Кудиново – Минеральная» – участок с первой по 67-ю опору. На реконструируемой линии произведен монтаж провода большего сечения и нового грозотроса со встроенными оптико-волоконными каналами связи. Грозотрос выполнен из износостойкого сплава металлов, что позволяет использовать его 50 и более лет.
Как отметил начальник службы линий электропередачи ВЭС Александр Маракин, первый этап реконструкции ВЛ «Кудиново – Минеральная» энергетики восточного филиала завершили к началу 2017 года, выполнив половину намеченных работ. Второй этап реконструкции будет продолжен в текущем году. Результатом станет существенное увеличение пропускной способности воздушной линии и повышение надежности энергоснабжения потребителей динамично развивающихся муниципальных образований восточного Подмосковья.