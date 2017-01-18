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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МОЭСК завершили первый этап реконструкции ВЛ "Кудиново-Минеральная" 110 кВ на востоке Подмосковья

Энергетики МОЭСК завершили первый этап реконструкции ВЛ Кудиново-Минеральная 110 кВ на востоке Подмосковья

19 января 2017, 11:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЛЭП

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Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершили первый этап реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Кудиново – Минеральная» на востоке Подмосковья.

Линия протяженностью 24,9 км была построена в 1971 году. Она обеспечивает электричеством около 60 тысяч потребителей в девяти населенных пунктах Ногинского района и городского округа Балашиха. Среди них – г. Электроугли, г. Балашиха и м/р Железнодорожный, в которых находятся социально важные объекты и промышленные предприятия.

В реконструкцию выведено 12,7 км ВЛ «Кудиново – Минеральная» – участок с первой по 67-ю опору. На реконструируемой линии произведен монтаж провода большего сечения и нового грозотроса со встроенными оптико-волоконными каналами связи. Грозотрос выполнен из износостойкого сплава металлов, что позволяет использовать его 50 и более лет.

Как отметил начальник службы линий электропередачи ВЭС Александр Маракин, первый этап реконструкции ВЛ «Кудиново – Минеральная» энергетики восточного филиала завершили к началу 2017 года, выполнив половину намеченных работ. Второй этап реконструкции будет продолжен в текущем году. Результатом станет существенное увеличение пропускной способности воздушной линии и повышение надежности энергоснабжения потребителей динамично развивающихся муниципальных образований восточного Подмосковья.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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