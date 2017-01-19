Энергетики и власти обсудили за круглым столом вопросы развития энергетической инфраструктуры

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
19 января 2017, 09:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли участие в совещании по вопросам развития электросетевого комплекса на территории Ленинградского района. Круглый стол был организован по инициативе администрации Ленинградского района Краснодарского края.
Представители муниципальной власти, главы сельских поселений, бизнес-сообщество, правоохранительные органы Ленинградского района обсудили с энергетиками меры ответственности за незаконное потребление электрической энергии, нормы действующего законодательства в части технологического присоединения к электросетям, консолидации электросетевых активов, хищения энергооборудования, взаимодействие в вопросах электробезопасности и профилактики электротравматизма.
Энергетики напомнили, что с 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Как сказали специалисты филиала, улучшение качества энергоснабжения потребителей возможно только при совместных усилиях по борьбе с хищениями электроэнергии и действенной профилактике энерговоровства. Повсеместное внедрение новейших «интеллектуальных» приборов учета – часть этой общей стратегии.
Как отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг Ленинградского филиала Кубаньэнерго Анатолий Овчинников, «в районах присутствия филиала к электрическим сетям энергокомпании подключено 97 тысяч абонентов, из них только в Ленинградском энергорайоне – более 25 тысяч+. В 2016 году прием электроэнергии в сеть составил 1,045 млрд кВт∙ч. Фактические потери электроэнергии, в том числе и в результате энерговоровства, составили 177 млн кВт∙ч. В целях снижения сверхнормативных потерь в 2015 году в рамках реализации энергосервисного контракта в станицах Ленинградская и Крыловская Ленинградского района инвестор установил 900 счетчиков. Полученный эффект от снижения потерь электроэнергии уже составил 8%».
Специалисты Кубаньэнерго рассказали о льготной категории потребителей, для которых создаются особые условия при подключении к электрическим сетям. К ней относятся абоненты, чья заявленная мощность не превышает 15 кВт, а расстояние от границ участка до ближайших электрических сетей не более 300 метров для городской местности и 500 метров – для сельской. «Льготники» подключаются по тарифу 550 рублей. Так, в 2016 году по Ленинградскому району было заключено 139 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Участники встречи обсудили также вопросы развития энергетической инфраструктуры района, в частности, качества энергоснабжения населенных пунктов Ленинградского района, строительства новых питающих центров.
Первый заместитель главы Ленинградского района Федор Гордиенко, глава Ленинградского сельского поселения Николай Сидак дали высокую оценку работе энергетиков по подготовке электросетевого хозяйства Ленинградского энергорайона к зиме и прохождению пика нагрузок.