Энергетики и власти обсудили за круглым столом вопросы развития энергетической инфраструктуры

Специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли участие в совещании по вопросам развития электросетевого комплекса на территории Ленинградского района. Круглый стол был организован по инициативе администрации Ленинградского района Краснодарского края.



­Представители муниципальной власти, главы сельских поселений, бизнес-сообщество, правоохранительные органы Ленинградского района обсудили с энергетиками меры ответственности за незаконное потребление электрической энергии, нормы действующего законодательства в части технологического присоединения к электросетям, консолидации электросетевых активов, хищения энергооборудования, взаимодействие в вопросах электробезопасности и профилактики электротравматизма.



Энергетики напомнили, что с 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Как сказали специалисты филиала, улучшение качества энергоснабжения потребителей возможно только при совместных усилиях по борьбе с хищениями электроэнергии и действенной профилактике энерговоровства. Повсеместное внедрение новейших «интеллектуальных» приборов учета – часть этой общей стратегии.



Как отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг Ленинградского филиала Кубаньэнерго Анатолий Овчинников, «в районах присутствия филиала к электрическим сетям энергокомпании подключено 97 тысяч абонентов, из них только в Ленинградском энергорайоне – более 25 тысяч+. В 2016 году прием электроэнергии в сеть составил 1,045 млрд кВт∙ч. Фактические потери электроэнергии, в том числе и в результате энерговоровства, составили 177 млн кВт∙ч. В целях снижения сверхнормативных потерь в 2015 году в рамках реализации энергосервисного контракта в станицах Ленинградская и Крыловская Ленинградского района инвестор установил 900 счетчиков. Полученный эффект от снижения потерь электроэнергии уже составил 8%».



Специалисты Кубаньэнерго рассказали о льготной категории потребителей, для которых создаются особые условия при подключении к электрическим сетям. К ней относятся абоненты, чья заявленная мощность не превышает 15 кВт, а расстояние от границ участка до ближайших электрических сетей не более 300 метров для городской местности и 500 метров – для сельской. «Льготники» подключаются по тарифу 550 рублей. Так, в 2016 году по Ленинградскому району было заключено 139 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.



Участники встречи обсудили также вопросы развития энергетической инфраструктуры района, в частности, качества энергоснабжения населенных пунктов Ленинградского района, строительства новых питающих центров.



­Первый заместитель главы Ленинградского района Федор Гордиенко, глава Ленинградского сельского поселения Николай Сидак дали высокую оценку работе энергетиков по подготовке электросетевого хозяйства Ленинградского энергорайона к зиме и прохождению пика нагрузок.