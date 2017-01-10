Филиал "Калугаэнерго" подвел итоги по выполнению очередного этапа реконструкции электросетей города Калуги

«МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги программы реконструкции городской электросетевой инфраструктуры города Калуги. Все запланированные на 2016 год работы выполнены в установленные сроки и в соотвествии с проектом. В 2016 году произведена замена оборудования распределительных устройств на 54 трансформаторных подстанциях.

На реконструируемых энергообъектах установлено новое современное оборудование: высоковольтные ячейки типа KD-2 c элегазовыми выключателями нагрузки. Данное оборудование выпускается на одном из калужских предприятий. Новые современные выключатели имеют небольшие массу и габариты, более надежны и безопасны, при этом не требуют постоянного обслуживания персоналом электросетевой компании. В трансформаторных подстанциях произведена замена 20 силовых трансформаторов на энергосберегающие с большой установленной мощностью.

Выполнена реконструкция 22 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ и около 10 км кабелей напряжением 0,4 кВ.

После прохождения по территории Калужской области «ледяного дождя», последствиями которого стали массовые отключения электроэнергии в районах Калужской области, филиал "МРСК Центра и Приволжья» - "Калугаэнерго» оперативно разработал и начал реализацию целого комплекса мер. Поэтому помимо мероприятий, предусмотренных программой реконструкции, в Калуге выполнены дополнительные работы, направленные на повышение надежности электроснабжения горожан.

Так, был определен перечень «узких мест», которые могут стать причиной серьезных сбоев в электроснабжении потребителей. Среди них – ВЛ 0,4 кВ, выполненные «голым проводом», которые были построены еще в 70-ые годы, поэтому они морально и физически устарели. Эти объекты планировалось реконструировать в будущем, но для обеспечения дополнительного запаса прочности электросетевой инфраструктуры города было принято решение о незамедлительном проведении этих работ. Оперативно были изысканы средства, составлены графики выполнения работ и после согласования с муниципальными органами власти эти задачи оперативно были решены.

На 52 ВЛ-0,4 кВ, а это 32,3 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, проведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Среди его преимуществ - высокая прочность, устойчивость к природным явлениям и осадкам, и, что немаловажно в нынешних экономических условиях, - значительное снижение эксплуатационных затрат.

Работы по реконструкции ВЛ велись в разных частях города: на улицах Салтыкова-Щедрина, Пухова, Тарутинская, Ф.Энгельса, Подвойского, Северная, Грабцевское шоссе, Клюквина и др. В результате выполненных работ была повышена надежность электроснабжения крупных промышленных предприятий, 20 детских образовательных учреждений, 2 больниц, 17 котельных и домов тысяч калужан.

Как подчеркивают в филиале «Калугаэнерго» данные работы - это неотложные меры. Да, жители испытали определенные неудобства в связи с плановыми отключениями, но, если бы превентивные меры не были приняты, последствия могли быть куда серьезнее. Энергетики еще раз выражают жителям областного центра благодарность за терпение и понимание.