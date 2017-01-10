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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Калугаэнерго" подвел итоги по выполнению очередного этапа реконструкции электросетей города Калуги

Филиал Калугаэнерго подвел итоги по выполнению очередного этапа реконструкции электросетей города Калуги

19 января 2017, 10:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО

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«МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги программы реконструкции городской электросетевой инфраструктуры города Калуги. Все запланированные на 2016 год работы выполнены в установленные сроки и в соотвествии с проектом. В 2016 году произведена замена оборудования распределительных устройств на 54 трансформаторных подстанциях.

На реконструируемых энергообъектах установлено новое современное оборудование: высоковольтные ячейки типа KD-2 c элегазовыми выключателями нагрузки. Данное оборудование выпускается на одном из калужских предприятий. Новые современные выключатели имеют небольшие массу и габариты, более надежны и безопасны, при этом не требуют постоянного обслуживания персоналом электросетевой компании. В трансформаторных подстанциях произведена замена 20 силовых трансформаторов на энергосберегающие с большой установленной мощностью.

Выполнена реконструкция 22 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ и около 10 км кабелей напряжением 0,4 кВ.

После прохождения по территории Калужской области «ледяного дождя», последствиями которого стали массовые отключения электроэнергии в районах Калужской области, филиал "МРСК Центра и Приволжья» - "Калугаэнерго» оперативно разработал и начал реализацию целого комплекса мер. Поэтому помимо мероприятий, предусмотренных программой реконструкции, в Калуге выполнены дополнительные работы, направленные на повышение надежности электроснабжения горожан.

Так, был определен перечень «узких мест», которые могут стать причиной серьезных сбоев в электроснабжении потребителей. Среди них – ВЛ 0,4 кВ, выполненные «голым проводом», которые были построены еще в 70-ые годы, поэтому они морально и физически устарели. Эти объекты планировалось реконструировать в будущем, но для обеспечения дополнительного запаса прочности электросетевой инфраструктуры города было принято решение о незамедлительном проведении этих работ. Оперативно были изысканы средства, составлены графики выполнения работ и после согласования с муниципальными органами власти эти задачи оперативно были решены.

На 52 ВЛ-0,4 кВ, а это 32,3 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, проведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Среди его преимуществ - высокая прочность, устойчивость к природным явлениям и осадкам, и, что немаловажно в нынешних экономических условиях, - значительное снижение эксплуатационных затрат.

Работы по реконструкции ВЛ велись в разных частях города: на улицах Салтыкова-Щедрина, Пухова, Тарутинская, Ф.Энгельса, Подвойского, Северная, Грабцевское шоссе, Клюквина и др. В результате выполненных работ была повышена надежность электроснабжения крупных промышленных предприятий, 20 детских образовательных учреждений, 2 больниц, 17 котельных и домов тысяч калужан.

Как подчеркивают в филиале «Калугаэнерго» данные работы - это неотложные меры. Да, жители испытали определенные неудобства в связи с плановыми отключениями, но, если бы превентивные меры не были приняты, последствия могли быть куда серьезнее. Энергетики еще раз выражают жителям областного центра благодарность за терпение и понимание.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"

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