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Отраслевые новости: Россия

Индустриальные парки России привлекли 549 млрд руб. инвестиций

Индустриальные парки России привлекли 549 млрд руб. инвестиций

19 января 2017, 15:19
Рубрика: Россия
Метки: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

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Не менее 549 млрд. руб. прямых инвестиций в производство привлекли индустриальные парки России, сообщает пресс-служба Ассоциации индустриальных парков (АИП).

Основной показатель эффективности индустриальных парков – соотношение вложений в инфраструктуру и инвестиций от привлеченных резидентов. За все годы существования отрасли в России было создано 146 индустриальных парков, однако из них только 92 обладают статусом действующих и имеют резидентов – всего 1,911 тыс. предприятий, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

В среднем по действующим индустриальным паркам на 1 руб. вложений в инфраструктуру приходится 7 руб. прямых инвестиций в производство.

Валовые цифры не отражают данное соотношение, поскольку собраны не по всем индустриальным паркам, но тоже представляют интерес и приводятся в исследовании АИП. Так, все действующие индустриальные парки страны за годы своего существования привлекли инвестиций на общую сумму 549,97 млрд руб. Это консервативная цифра, в которой учтены только известные АИП и корректно предоставленные парками данные по инвестиционным проектам. По некоторым площадкам сбор и верификация данных продолжается, поэтому суммарный показатель привлеченных инвестиций может корректироваться в сторону увеличения.

 За 2016 г. в промышленные парки страны пришли порядка 200 новых производственных предприятий с общим объемом инвестиций свыше 78 млрд руб. При этом из федерального бюджета в 2016 г. получили поддержку 40 индустриальных парков.

По мнению экспертов АИП, в 2017 г. ожидается планомерный рост прямых инвестиций в производство. Кроме того, начнет сказываться отложенный во времени социально-экономический эффект от ранее привлеченных инвестиций в виде налоговых поступлений от работающих производств.

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