"Калмэнергосбыт" уведомил "особого" потребителя о возможном вводе ограничений за долги

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19 января 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
Устранение дебиторской задолженности по всем группам потребителей электроэнергии является одним из приоритетных направлений в деятельности АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети»). Наибольшую задолженность перед энергетиками формируют предприятия ЖКХ, бюджетозависимые организации и отдельные крупные потребители электроэнергии.
К числу последних относится АО «Аэропорт Элиста», задолженность которого перед Гарантирующим поставщиком за период 2014-2016 гг. составляет 20,59 млн рублей. Особенность данного потребителя заключается в том, что аэропорт является стратегическим объектом и обладает особым статусом, поэтому в силу действующего законодательства, несмотря на внушительную задолженность, является практически неотключаемым.
В этих условиях, в соответствии с п.7 и п.9 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.12 № 442, АО «Калмэнергосбыт» было вынуждено письменно уведомить администрацию АО «Аэропорт Элиста», органы исполнительной власти республики и надзорные органы о необходимости с 26.01.2017 г. самостоятельного произведения ограничения потребления электроэнергии до согласованного уровня аварийной брони предприятием-должником на объектах АО «Аэропорт Элиста».
Как сообщила начальник диспетчерского отдела АО «Калмэнергосбыт» Лариса Гульджухаева, в случае невыполнения АО «Аэропорт Элиста» действий по самостоятельному ограничению режима потребления до 26.01.2017 г., на основании пп. 17, 18 вышеуказанных Правил, ограничение режима потребления электроэнергии будет произведено принудительно на срок до полного погашения задолженности.
«При этом в соответствии с действующим законодательством, ответственность за последствия, возникшие в результате ограничения подачи электроэнергии, перед третьими лицами, а также материальный ущерб и необратимые нарушения непрерывных технологических процессов несет потребитель-должник – АО «Аэропорт Элиста», - подчеркнула Лариса Гульджухаева.