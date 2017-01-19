Концерн "Энергомера" запустил производство реклоузеров

ПУЭ 6-е и 7-е издания
19 января 2017, 14:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭНЕРГОМЕРА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
На заводе в Ставрополе завершена разработка и выпущена опытная партия новинки энергетического оборудования – реклоузеров. Реклоузер предназначен для автоматического секционирования воздушных или комбинированных линий электропередач трехфазного переменного тока.
Основные преимущества:
Впервые новинка была анонсирована осенью 2016 года в рамках крупнейших мероприятий электротехнического рынка – выставках «Rugrids-Electro 2016» и «ENES», г. Москва.
Реклоузеры ТМ «Энергомера» отличаются высокой эффективностью, надежностью и простотой эксплуатации.