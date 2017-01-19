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Новости компаний

Концерн "Энергомера" запустил производство реклоузеров

Концерн Энергомера запустил производство реклоузеров

19 января 2017, 14:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭНЕРГОМЕРА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

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На заводе в Ставрополе завершена разработка и выпущена опытная партия новинки энергетического оборудования – реклоузеров. Реклоузер предназначен для автоматического секционирования воздушных или комбинированных линий электропередач трехфазного переменного тока.

Основные преимущества:

  1. Возможность внедрения в АСКУЭ.
  2. Удобство замены трансформаторов.
  3. Гарантийный срок 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Впервые новинка была анонсирована осенью 2016 года в рамках крупнейших мероприятий электротехнического рынка – выставках «Rugrids-Electro 2016» и «ENES», г. Москва.

Реклоузеры ТМ «Энергомера» отличаются высокой эффективностью, надежностью и простотой эксплуатации.

Компания: Концерн "Энергомера"
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