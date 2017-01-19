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Анонсы

Красноярский экономический форум пройдет 20–22 апреля 2017 года

Красноярский экономический форум пройдет 20–22 апреля 2017 года

19 января 2017, 09:17
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ

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Аркадий Дворкович провёл заседание оргкомитета Красноярского экономического форума. Организационный комитет утвердил даты проведения Красноярского экономического форума – 20–22 апреля 2017 года.

Участники заседания также обсудили концепцию предстоящего мероприятия, передает i-russia.ru.

Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, руководству Красноярского края и организациям, участвующим в подготовке мероприятия, было поручено проработать архитектуру деловой программы.

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