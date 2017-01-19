Лабинский филиал Кубаньэнерго выполнил план ремонтной программы 2016 года в полном объеме

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
19 января 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
При подготовке электросетевого комплекса Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго»(входит в группу «Россети») к работе в 2016-2017гг энергетики выполнили план ремонтной программы 2016 года в полном объеме.
Сотрудники предприятия провели комплексные и текущие ремонты 22 подстанций 35-110 киловольт, семи высоковольтных линий электропередачи. От древесно-кустарниковой поросли расчистили 19,4 гектар просек.
Большой объем работ энергетики выполнили по распределительной сети. Отремонтировали порядка 40 комплектных трансформаторных подстанций, 37 воздушных линий низкого напряжения. Заменили более 200 опор, свыше 850 изоляторов и 61 километр неизолированного провода – на провод большего сечения, что позволило значительно улучшить надежность и качество электроэнергии. От кустарниковой поросли расчистили 12 гектар трасс ВЛ распределительной сети 0,4-10 кВ.
В настоящее время специалисты филиала приступили к выполнению технического обслуживания энергооборудования, согласно плану-графику на 2017 год.
– Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением потребителей – наша ключевая задача. Своевременная и качественная подготовка электросетевого комплекса позволит пройти предстоящий зимний период без существенных сбоев в электроснабжении, – подчеркнул директор Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Андрей Герасько.