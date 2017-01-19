МРСК Северо-Запада завершила строительство линии 110 кВ "Зеленоборск-Ижма"

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») завершила строительство высоковольтной линии 110 кВ «Зеленобрск-Ижма» на участке от подстанции 110/10 кВ «Лемью» до подстанции 110/10 кВ «Ижма». Это 3 этап масштабного инвестиционного проекта, призванного повысить надежность электроснабжения потребителей Ижемского и Усть-Цилемского районов республики. Кроме того, улучшенная пропускная способность новой линии даст возможность присоединить к сети объекты нефтедобычи и Пижемского месторождения титана.



Инвестиционный проект «Строительство воздушной линии 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» реализует с 2014 года. Он включает в себя строительство 110 километров линии и реконструкцию подстанций 110/10 «Лемью» и «Ижма». Все работы будут завершены в 2019 году. На реализацию инвестиционного проекта будет направлено порядка 1 млрд рублей.



При строительстве линии Комиэнерго применило современные технологии - многогранные металлические опоры, которые хорошо себя зарекомендовали на других энергообъектах, а также полимерные изоляторы, гасители вибрации провода, грозозащитный трос с оптоволокном.



Сегодня электроснабжение 27 тыс. потребителей Усть-Цилемского и Ижемского районов осуществляется по одной цепи линии, которая в зимний период загружена на 100%. В случае ремонтных и аварийных ситуаций отключение на линии приводило к длительным ограничениям электроснабжения потребителей. С вводом в работу новой линии и реконструкции энергообъектов появится надежный резерв, и все работы будут проходить без отключения потребителей.



Справка: Инвестиционный проект «Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» с реконструкцией подстанций 110/10 кВ «Лемью» и «Ижма» включен в схему и Программу развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 годы, которая утверждена Распоряжением Правительства Республики Коми. Кроме того, строительство линии 110 кВ Зеленоборск – Ижма в перечне объектов, которые вошли в «Соглашение о взаимодействии Правительства Республики Коми и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Республики Коми и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей», подписанное в 2008 году.