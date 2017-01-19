На Урале внедряют инновационные технологии теплоснабжения жилых домов

В Екатеринбурге на жилых многоквартирных домах введены в эксплуатацию первые в России каскадные газовые котельные. Заказчиком проекта передовой системы отопления выступило ЗАО «ЛСР.Недвижимость-Урал» (Группа ЛСР), АО «Екатеринбурггаз» (Группа компаний «ГАЗЭКС») обеспечило проектирование, строительство и технологическое присоединение котельных к газораспределительным сетям.



Каскадные котельные успешно используются в коммерческой недвижимости, но на объектах ЖКХ опыт Екатеринбурга является передовым. В ЖК «Хрустальные ключи» в поселке Компрессорный распахнул двери для новоселов новый жилой дом с крышной каскадной газовой котельной, где в единой связке работают 32 бытовых котла чешского производителя Thermona. Первая каскадная котельная на доме ЖК «Хрустальные ключи» (ул.Латвийская, 54) из 23 котлов суммарной мощностью 2,07 мегаватта продемонстрировала свою надежную работу, и теперь каскадная котельная с 32 котлами суммарной мощностью 2,9 мегаватта введена на втором доме ЖК «Хрустальные ключи» (ул.Латвийская, 48/2).



Котельная была продемонстрирована журналистам в ходе пресс-тура по новостройкам «Группы ЛСР» в Екатеринбурге. Основные преимущества каскадных котельных - в высокой эксплуатационной надежности, максимальной экономической эффективности и существенной экономии на услугах ЖКХ для жителей.



В каскадной котельной в единой связке работают несколько котлов, управляется вся система дистанционно с постоянным контролем всех параметров. Рабочая система может быть запрограммирована так, что каждый день запуск всего отопительного оборудования берет на себя очередной котел: сегодня работу начинает первый котел, а завтра он будет последний в списке очередности. Поэтому ресурс каждого котла не исчерпаем, достигается высокая эксплуатационная надежность.



Заместитель генерального директора АО «Екатеринбурггаз» по строительству и инвестициям Дмитрий Украинский выразил благодарность «Группе ЛСР» за использование передового опыта и готовность идти на эксперименты в целях улучшения комфорта жителей. «Каскадные котельные – наиболее оптимальное решение с точки зрения теплоснабжения многоквартирного жилого дома. Крышные котельные начали устанавливать в Екатеринбурге еще в 1990-х годах. Когда у любого сложного агрегата ресурс подходит к концу, для управляющих компаний возникает проблема, что делать с огромными агрегатами, как снять их с крыши и произвести замену. Очевидно, что без существенных разрушений, дополнительного увеличения затрат, это сделать невозможно. Каскадные котельные имеют преимущества в части ремонтопригодности без остановки теплоснабжения», - отметил он.



Коммерческий директор «ЛСР.Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров акцентировал внимание на существенной экономии на услугах ЖКХ для жителей. «За месяц многоэтажный дом потребил газ на 500 тысяч рублей. Если разделить это на 511 квартир, то в среднем на каждую приходится меньше тысячи рублей. Это достаточно низкая цена за отопление и горячую воду, если сравнивать со средним уровнем по городу», - отметил он.



Передовым опытом Екатеринбурга уже заинтересовались в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.