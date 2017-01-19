Неизвестный в Москве похитил кабель правительственной связи

ПУЭ 6-е и 7-е издания
19 января 2017, 14:31
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ
В подмосковных Химках неизвестный украл три катушки кабеля правительственной связи, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что в полицию обратилась 26-летняя жительница Московской области, работающая инженером связи в Федеральной службе охраны России (ФСО).
«Гражданка заявила, что на улице Кольцевая неизвестный тайно похитил из шахты телефонных коммуникаций три катушки с кабелем правительственной связи после чего с похищенным скрылся», — заявил источник.
Отмечается, что причиненный ведомству имущественный ущерб оценивается в 121,5 тыс. руб.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.