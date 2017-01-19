 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Неизвестный в Москве похитил кабель правительственной связи

Неизвестный в Москве похитил кабель правительственной связи

19 января 2017, 14:31
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

261 просмотр

В подмосковных Химках неизвестный украл три катушки кабеля правительственной связи, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в полицию обратилась 26-летняя жительница Московской области, работающая инженером связи в Федеральной службе охраны России (ФСО).

«Гражданка заявила, что на улице Кольцевая неизвестный тайно похитил из шахты телефонных коммуникаций три катушки с кабелем правительственной связи после чего с похищенным скрылся», — заявил источник.

Отмечается, что причиненный ведомству имущественный ущерб оценивается в 121,5 тыс. руб.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!